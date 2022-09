La timidezza delle Chiome: una storia vera alle Giornate degli Autori (Di martedì 6 settembre 2022) La timidezza delle Chiome, un film di Valentina Bertani che racconta una storia vera, sarà presentato domani 7 settembre nella Sezione Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, nell’ambito della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 Agosto -10 Settembre 2022). Di cosa parla “La timidezza delle Chiome”? Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginare il futuro. La disibilità Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona dose di spavalderia non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) La, un film di Valentina Bertani che racconta una, sarà presentato domani 7 settembre nella Sezione Notti Veneziane, nell’ambito della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 Agosto -10 Settembre 2022). Di cosa parla “La”? Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginare il futuro. La disibilità Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona dose di spavalderia non ...

