Indagine per Spaccio e violenze, 13 persone arrestate a L'Aquila (Di martedì 6 settembre 2022) L'Aquila - Tredici arresti in una Indagine della Procura Aquilana presso il Tribunale dei minorenni: ad eseguire le misure una operazione congiunta dei carabinieri e della Squadra Mobile. In mattinata è prevista una conferenza stampa alle 10,30 per illustrare l'Indagine presso il Comando Provinciale. A quanto si è appreso si tratterebbe di una operazione legata a Spaccio e violenze. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 6 settembre 2022) L'- Tredici arresti in unadella Procurana presso il Tribunale dei minorenni: ad eseguire le misure una operazione congiunta dei carabinieri e della Squadra Mobile. In mattinata è prevista una conferenza stampa alle 10,30 per illustrare l'presso il Comando Provinciale. A quanto si è appreso si tratterebbe di una operazione legata a. leggi tutto

Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - fanpage : In collaborazione con l’istituto @SBidimedia proponiamo un sondaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Nei… - ValeValentina2 : RT @carmelodipaola: Ho fatto un twitt di indagine e sono stato travolto da improperi. Sarò più chiaro. O la smettiamo di inviare armi e di… - AngeloArecco : RT @AnsaLiguria: Sequestrati farmaci dopanti per cavalli in maneggi e allevamenti. Nel savonese. Indagine su competizioni ippiche #ANSA htt… - MatteaF8 : RT @MedBunker: L'istituto malattie infettive di Marsiglia diretto dal Prof. Raoult sotto indagine tra le altre cose per pratiche mediche no… -