Harry Styles sta diventando (di nuovo) Elton John (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles era a Venezia per la prima di Don't Worry Darling, arrivato in motoscafo per il photocall del film diretto e prodotto da Olivia Wilde, Styles ha sfoggiato un look pazzesco. Con il suo stile personale infuso di un'estetica anni Settanta (pantaloni larghi, spalle audaci e occhiali colorati), non c'è da stupirsi che Styles abbia strizzato l'occhio a uno dei britannici di maggior successo di quel decennio, nonché a una delle più spregiudicate icone di stile dell'industria musicale mondiale: Elton John. "Don't Worry Darling" Photocall - 79th Venice International Film Festival Stephane Cardinale - Corbis/Getty ImagesSceso dal motoscafo, Styles ha sfoggiato un blazer gessato oversize color crema, che ha abbinato a un paio di pantaloni a gamba larga blu marino

