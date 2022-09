Calcio femminile, Milena Bertolini: “Un risultato storico per noi e importante per il movimento!” (Di martedì 6 settembre 2022) La Nazionale italiana di Calcio femminile ce l’ha fatta. Al “Paolo Mazza” di Ferrara le azzurre, impegnate contro la Romania nell’ultimo match del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023, si son imposte per 2-0 grazie alle marcatura di Valentina Giacinti e di Lisa Boattin. Non è stata una bella partita quella disputata dalle italiane, troppo tese per l’importanza della posta in palio. E così si è assistito a un match dall’andamento frammentario e con tanti errori in appoggio. Tuttavia, brave comunque le ragazze di Milena Bertolini a trovare delle soluzioni a una situazione critica e a regalarsi la vittoria, valsa l’accesso diretto alla fase finale iridata in Australia e in Nuova Zelanda. Un risultato storico che ha permesso a Bertolini di essere la prima CT a ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) La Nazionale italiana dice l’ha fatta. Al “Paolo Mazza” di Ferrara le azzurre, impegnate contro la Romania nell’ultimo match del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023, si son imposte per 2-0 grazie alle marcatura di Valentina Giacinti e di Lisa Boattin. Non è stata una bella partita quella disputata dalle italiane, troppo tese per l’importanza della posta in palio. E così si è assistito a un match dall’andamento frammentario e con tanti errori in appoggio. Tuttavia, brave comunque le ragazze dia trovare delle soluzioni a una situazione critica e a regalarsi la vittoria, valsa l’accesso diretto alla fase finale iridata in Australia e in Nuova Zelanda. Unche ha permesso adi essere la prima CT a ...

