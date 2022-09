Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 5a Giornata | record stagionale con derby Milan-Inter

tvdigitaldivide : Ascolti DAZN, 6,3 mln di spettatori per la quinta giornata di Serie A - - zazoomblog : SERIE A-UDITEL: L’ANALISI DELLE FASCE ASCOLTI DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A - #SERIE #A-UDITEL: #L’ANALISI… - SerieTvserie : Partite Serie A su Dazn: ecco gli ascolti dei singoli match della quinta giornata - tvblogit : Partite Serie A su Dazn: ecco gli ascolti dei singoli match della quinta giornata - Ozgur_Ezgi79 : @LianaMatty @Frances71657883 Si ricordo perfettamente quel giorno,verissimo,fu deriso e anche per Sandokan lo disse… -

Il brano ha conquistato le classifiche distatunitensi e inglesi piazzandosi a lungo nella ... Beauty In The World torna a strizzare l'occhio alla musica soul ma deve il suo successo alla...del 5 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il film Metti la Nonna in Freezer con Fabio De ... Su Tv8 la terza stagione di Gomorra La440.000 (2,8%). Sul Nove il documentario Queen We Are ...Auditel ha pubblicato i numeri della piattaforma di streaming relativi al turno di campionato che si è concluso ieri sera con Torino - Lecce.I dati Auditel delle partite di Serie A di calcio trasmesse da Dazn. Nella quinta giornata il derby Milan-Inter vola sopra i 1.700.000 telespettatori ...