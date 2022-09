US Open 2022, Volandri: “Jannik Sinner ha dei piccoli passaggi a vuoto perché vuole sperimentare” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha commentato in chiave azzurra a La Gazzetta dello Sport la prima settimana degli US Open di tennis, soffermandosi in particolar modo su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, a pochi giorni dall’impegno con la Nazionale nel girone di Bologna. Queste le parole di Filippo Volandri alla Rosea in vista della Coppa Davis, che vedrà giocarsi la fase a gironi delle Finals pochi giorni dopo gli US Open: “La squadra è confermata, quindi speriamo di esserci tutti e in forma per dare tutto davanti al pubblico di casa“. Così il capitano azzurro sul cammino di Sinner: “Jannik ha faticato al primo turno, ma era un match difficile con tanto vento. Poi nelle altre partite è cresciuto, salvo qualche piccolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo, ha commentato in chiave azzurra a La Gazzetta dello Sport la prima settimana degli USdi tennis, soffermandosi in particolar modo sue Lorenzo Musetti, a pochi giorni dall’impegno con la Nazionale nel girone di Bologna. Queste le parole di Filippoalla Rosea in vista della Coppa Davis, che vedrà giocarsi la fase a gironi delle Finals pochi giorni dopo gli US: “La squadra è confermata, quindi speriamo di esserci tutti e in forma per dare tutto davanti al pubblico di casa“. Così il capitano azzurro sul cammino di: “ha faticato al primo turno, ma era un match difficile con tanto vento. Poi nelle altre partite è cresciuto, salvo qualche piccolo ...

