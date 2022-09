Tegola Fiorentina, infortunio muscolare per un titolarissimo (Di lunedì 5 settembre 2022) Nikola Milenkovic non sarà a disposizione della Fiorentina per le prossime gare. Il difensore serbo è uscito nella gara contro la Juventus e per questo motivo dovrà saltare un bel pò di partite. Nikola Milenkovic Fiorentina Serie a Questo il comunicato della squadra viola pubblicato oggi: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nikola Milenkovic si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lesione di basso grado all’addutore breve della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Sicuramente occorreranno almeno dieci giorni o circa due settimane di stop. Quindi, con sfide continue e calendario fitto, Milenkovic non sarà a disposizione per tutto il resto di settembre. Il giocatore serbo sarà nuovamente a disposizione per le gare di ottobre, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Nikola Milenkovic non sarà a disposizione dellaper le prossime gare. Il difensore serbo è uscito nella gara contro la Juventus e per questo motivo dovrà saltare un bel pò di partite. Nikola MilenkovicSerie a Questo il comunicato della squadra viola pubblicato oggi: “ACFcomunica che il calciatore Nikola Milenkovic si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lesione di basso grado all’addutore breve della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Sicuramente occorreranno almeno dieci giorni o circa due settimane di stop. Quindi, con sfide continue e calendario fitto, Milenkovic non sarà a disposizione per tutto il resto di settembre. Il giocatore serbo sarà nuovamente a disposizione per le gare di ottobre, ...

