Svelato il promo ufficiale di Ballando con le Stelle | prime polemiche sul cast

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 settembre 2022) Non bisognerà attendere ancora molto per assistere alla nuova edizione dicon le. A partire da sabato 8 ottobre, la pista da ballo di Milly Carlucci sarà pronta ad accogliere gli intrepidi concorrenti. Durante l’estate, si sono susseguiti molteplici rumor riguardo all’identità dei partecipanti. Finalmente, è stato diffuso ildel programma che non lascia più alcuno spazio ai dubbi.con le, diffuso il: ecco i nomi di tutti i concorrenti Ildicon le, mostrato nel recentedi Rai 1, corrisponde, in gran parte, a quello rilasciato da Il Fatto Quotidiano. Come annunciato in ...