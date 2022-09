Si fanno selfie su auto della polizia in sosta, identificati dal post sui social (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella notte tra sabato e domenica, personale delle Forze dell’Ordine, ha effettuato dei servizi di vigilanza nelle aree della Movida di piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, San Salvario e Quadrilatero Romano. Tre locali sono stati multati, uno per l’assenza del pre test alcolemico e due per l’elevato volume della musica e per la vendita di bevande in contenitori di vetro. Poco dopo mezzanotte una volante del Commissariato Barriera Nizza ha identificato gli autori degli scatti effettuati poco prima sul cofano di una volante impegnata nell’intervento di via Saluzzo. I due, riconosciuti da alcune foto, sono stati avvistati dagli agenti all’intersezione tra via Berthollet e via Saluzzo. Si tratterebbe di due giovani 22 e 36 anni di origine marocchina. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 5 settembre 2022) Nella notte tra sabato e domenica, personale delle Forze dell’Ordine, ha effettuato dei servizi di vigilanza nelle areeMovida di piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, San Salvario e Quadrilatero Romano. Tre locali sono stati multati, uno per l’assenza del pre test alcolemico e due per l’elevato volumemusica e per la vendita di bevande in contenitori di vetro. Poco dopo mezzanotte una volante del Commissariato Barriera Nizza ha identificato gliri degli scatti effettuati poco prima sul cofano di una volante impegnata nell’intervento di via Saluzzo. I due, riconosciuti da alcune foto, sono stati avvistati dagli agenti all’intersezione tra via Berthollet e via Saluzzo. Si tratterebbe di due giovani 22 e 36 anni di origine marocchina. L'articolo proviene da Nuova Società.

