Renato Soru a processo per il fallimento dell'Unità: bancarotta per distrazione e dissipazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Con l'accusa di bancarotta per distrazione e per dissipazione, per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 sulla gestione dell'Unità, l'imprenditore sardo Renato Soru, patron di Tiscali, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre persone nel procedimento relativo al fallimento del quotidiano fondato da Antonio Gramsci e sarà processato il prossimo 13 febbraio. Nel procedimento relativo al fallimento dell'Unità il gup di Roma ha inoltre disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'imprenditore Maurizio Mian. La storia dell'Unità, ufficialmente fallita il 27 luglio 2022 con la dichiarazione del Tribunale fallimentare di Roma che ha respinto il ricorso dei legali aprendo così ...

