Pusher in giro per Tor Bella Monaca: 6 arresti in poche ore (Di lunedì 5 settembre 2022) Lotta allo spaccio di droga a Tor Bella Monaca. Carabinieri in azione con una mirata attività antidroga, nel corso della quale hanno arrestato 6 persone. Leggi anche: Quarticciolo, la pianta "sospetta" fa capolino dal balcone: scatta la perquisizione dei Carabinieri (FOTO) Gli arresti Gli uomini dell'Arma della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno bloccato un 22enne egiziano, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Roma, trovato in possesso di 114 dosi di crack, 20 grammi di cocaina e 470 euro. Sempre nella stessa zona i militari hanno fermato due 20enni, un cittadino romano e un cittadino egiziano già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre avvicinavano alcuni giovani e cedevano loro dosi di cocaina. Fermati e perquisiti sono stati trovati ...

