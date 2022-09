Prendono un'auto in prestito, poi hanno una pessima idea: finisce malissimo (Di lunedì 5 settembre 2022) Si sono fatti prestare un' auto e, dal momento che il veicolo non era loro, avrebbero dovuto prestare la massima attenzione e la massima cura. Invece, un gruppo di giovani ha avuto un'idea decisamente ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) Si sono fatti prestare un'e, dal momento che il veicolo non era loro, avrebbero dovuto prestare la massima attenzione e la massima cura. Invece, un gruppo di giovani ha avuto un'decisamente ...

gualtierosan : @Agenzia_Ansa Intanto diciamo che le auto elettriche prendono fuoco le batterie, poi se hai un sinistro butti le ba… - enzE1982 : @andre_gardella @FrancaMassi @Ettore_Rosato La #Francia è il paese ????in cui lo stato interviene maggiormente dal… - marisavillani : RT @itsmeback_: Spengono i lampioni per risparmiare corrente ma vogliono che comperi l'auto elettrica. Un pò per il culo secondo me vi pre… - MirkoMotola : @2002MMAD0691 @mvcalcio @Agenzia_Ansa Sono pochissime le Tesla che prendono fuoco, banalmente anche le auto termich… - campagna53 : Sono peggio degli accattoni, imperversano su tutti i canali della televisione, cercando di raccattare qualche voto.… -

Prendono un'auto in prestito, poi hanno una pessima idea: finisce malissimo leggo.it Prendono un'auto in prestito, poi hanno una pessima idea: finisce malissimo Si sono fatti prestare un'auto e, dal momento che il veicolo non era loro, avrebbero dovuto prestare la massima attenzione e la massima cura. Invece, un gruppo di giovani ha avuto ... Si sono fatti prestare un'auto e, dal momento che il veicolo non era loro, avrebbero dovuto prestare la massima attenzione e la massima cura. Invece, un gruppo di giovani ha avuto ...