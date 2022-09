Oroscopo Branko Lunedì 5 Settembre 2022 | Acquario indeciso

Leggi su zon

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’diper oggi,Ariete Oggi siete un po’ giù di corda, calanti. Tranquilli: vi riprenderete domani. Il lavoro resta quello di sempre Toro Siete forti, impulsivi e caparbi, siatelo anche in amore se ci tenete veramente. Gemelli C’è qualcosa che vi turba nel vostro rapporto con il partner, fate chiarezza quanto prima. Cancro In amore le cose non vanno proprio come dovrebbero: ma di chi è la colpa? Sicuri che sia solo del partner? Leone La fiducia va conquistata col tempo e la pazienza, non andate di fretta. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora carichi. Vergine Vi aspetta una mattinata calante per i sentimenti, ma vi riprenderete sicuramente nel pomeriggio. Novità in ambito professionale per chi è alla ricerca di una ...