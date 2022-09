(Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-luglioleerariali ammontano a 288.423 milioni di euro, con un incremento di 30.321 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+11,7%). Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze.Il significativo incremento registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulleche si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) e del D.L. n. 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell'incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la crescita del gettito dell'IVA.Nel ...

mirkocalemme : #Milik ha segnato due gol nei suoi primi 27 minuti come calciatore della #Juventus. Vista la mole di gioco costrui… - ilpost : I suicidi nelle carceri italiane nei primi otto mesi del 2022 sono stati 57: lo stesso numero di tutto il 2021 - santegidionews : Il canale ucraino - ItaliaNotizie24 : Nei primi 7 mesi del 2022 entrate tributarie +11,7% a 288,4 mld - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nei primi 7 mesi del 2022 entrate tributarie +11,7% a 288,4 mld -… -

MEF

Ma dopo "Oggi forse non ammazzo nessuno", ironico ritratto delle traversie di un'italiana di origine arabaanni del terrorismo islamico, aveva fatto perdere le sue tracce. Sabato 10 eccola ...... trait d'union con il resto degli adattamento di Tolkien e ora protagonisti di un prequel che non ha nulla da invidiare,mezzi e negli intenti, al lavoro di Peter Jackson. A sorprendere dei... Entrate tributarie: nei primi sette mesi dell'anno gettito pari a 288 miliardi Milano, 5 set. (askanews) - "Amici miei dobbiamo dimostrare che lo faremo nei prossimi due anni. Presenterò un piano audace per tagliare le tasse e far crescere la nostra economia. Risponderò alla cri ...Nei primi sette mesi del 2022 le imposte dirette hanno avuto un aumento di 13.985 milioni di euro (+9,7%). Il gettito dell’IRPEF ha registrato un aumento di 3.384 milioni di euro (+3%). In particolare ...