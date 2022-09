Nasce la Serie A1 2022: definiti gironi e calendario (Di lunedì 5 settembre 2022) La 100esima edizione del massimo campionato italiano andrà in scena dal prossimo 9 ottobre, le finali a Torino il 10 e 11 dicembre. New Tennis Torre del Greco al maschile e Tc Parioli al femminile difendono il titolo Leggi su federtennis (Di lunedì 5 settembre 2022) La 100esima edizione del massimo campionato italiano andrà in scena dal prossimo 9 ottobre, le finali a Torino il 10 e 11 dicembre. New Tennis Torre del Greco al maschile e Tc Parioli al femminile difendono il titolo

