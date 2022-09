India: Bangalore paralizzata dalle piogge torrenziali (Di lunedì 5 settembre 2022) La città di Bangalore, metropoli di 8 milioni e mezzo di abitanti, e capitale dell'IT Indiano è paralizzata dall'acqua: il Dipartimento Meteorologico Imd fa sapere che le piogge che si sono riversate sulla città nelle ultime 24 ore, 131.6 mm, sono state le più intense dal 2014. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) La città di, metropoli di 8 milioni e mezzo di abitanti, e capitale dell'ITno èdall'acqua: il Dipartimento Meteorologico Imd fa sapere che leche si sono riversate sulla città nelle ultime 24 ore, 131.6 mm, sono state le più intense dal 2014. ...

India: Bangalore paralizzata dalle piogge torrenziali - Asia Agenzia ANSA India: Bangalore paralizzata dalle piogge torrenziali (ANSA) - NEW DELHI, 05 SET - La città di Bangalore, metropoli di 8 milioni e mezzo di abitanti, e capitale dell'IT indiano è paralizzata ...