Honor 50 recensione

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’50 5G è stato il primo smartphone che la marca ha proposto dopo la scissione da Huawei. È uno dispositivo di fascia media che vanta un processore efficiente, uno schermo curvo ad alta risoluzione, un’ottima fotocamera frontale e un prezzo interessante. Vuoi scoprire tutte le sue caratteristiche? . Corpo Pur avendo uno schermo curvo molto grande, l’50 5G è uno smartphone leggero e pratico: pesa solo 175 grammi ed è spesso 7,8 mm. In mano dà una sensazione di compattezza ed è abbastanza facile e pratico da utilizzare. Schermo Lo smartphone50 5G ha, come schermo, un brillante pannello OLED curvo da 6,57 pollici, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 100% e supporto per oltre un miliardo di ...