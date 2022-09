Gemma Galgani felice sui social: l’annuncio sorprende i fan di “Uomini e Donne” (Di lunedì 5 settembre 2022) Uomini e Donne ha ufficialmente avviato le riprese della nuova stagione e non può mancare Gemma Galgani. La dama torinese, tuttavia, ha mostrato ai suoi follower di Instagram una recente vittoria che l’ha resa felicissima. Nonostante le continue voci di corridoio e il timore dei fan, pare che Gemma Galgani non abbia detto addio (per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 settembre 2022)ha ufficialmente avviato le riprese della nuova stagione e non può mancare. La dama torinese, tuttavia, ha mostrato ai suoi follower di Instagram una recente vittoria che l’ha resa felicissima. Nonostante le continue voci di corridoio e il timore dei fan, pare chenon abbia detto addio (per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Raga ma ricordate quando si arrivava quasi alle proteste in piazza perché mandavano troppe puntate del Trono Over?… - VK4213 : io La invidio? E di cosa, Maria? Una cosa invidia nella vita? La bellezza? Che non ha La giovinezza? Che non ha V… - Canieuest96 : Ti cerco ogni giorno, per versare, nel tuo cuore, i palpiti del mio. -Gemma Galgani - 6_Pro_Profumata : RT @desossiribosi0: porto questo cartellino con scritto Gems ancora per oggi ma poi lo cambierò e tornerò ad essere Gemma con il mio nome… - chiarasmemory : RT @desossiribosi0: porto questo cartellino con scritto Gems ancora per oggi ma poi lo cambierò e tornerò ad essere Gemma con il mio nome… -