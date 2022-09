sardanews : Furti sabbia in Sardegna, sequestro 10kg in agosto a Alghero - Sardegna - a_saba78 : RT @SardegnaG: Ieri al Porto di #Olbia fermata una coppia di turisti italiani, con busta di pietre e sabbia prelevati dalle #spiagge di Can… - Pranteddu_MF : RT @SardegnaG: Ieri al Porto di #Olbia fermata una coppia di turisti italiani, con busta di pietre e sabbia prelevati dalle #spiagge di Can… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Ieri al Porto di #Olbia fermata una coppia di turisti italiani, con busta di pietre e sabbia prelevati dalle #spiagge di Can… - PatriziaOrlan11 : RT @SardegnaG: Ieri al Porto di #Olbia fermata una coppia di turisti italiani, con busta di pietre e sabbia prelevati dalle #spiagge di Can… -

Euronews Italiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si portano via dieci chili di sabbia, tredici di sassi e cinque di conchiglie. Questo il bottino raccolto in soli 15 giorni.