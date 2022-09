Fiat - morto Oddone Camerana (Di lunedì 5 settembre 2022) Oddone Camerana è morto questa mattina a Torino. Con lui scende nell'ombra uno degli ultimi protagonisti degli anni della grande Fiat. E un membro della famiglia piuttosto atipico.Nato a Torino nel 1937, nipote di Aniceta Agnelli e pronipote del Senatore, era entrato all'ufficio Stampa di corso Marconi da giovane assistente, nel 1962. Dal 1976 al 1994 ha guidato la pubblicità e l'immagine Fiat, Lancia e Alfa Romeo. lui che ha cambiato il marchio al prodotto e poi all'azienda (i celebri rombi blu disegnati da Jean Reiwald), che ha cercato di dare un'identità europea all'auto italiana, che ha ridato voce alla Fiat negli Stati Uniti con uno stile personale, graffiante e che ha portato per un certo tempo al successo. Manager e scrittore. Al suo lavoro di manager, molto vicino ai cugini ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 settembre 2022)questa mattina a Torino. Con lui scende nell'ombra uno degli ultimi protagonisti degli anni della grande. E un membro della famiglia piuttosto atipico.Nato a Torino nel 1937, nipote di Aniceta Agnelli e pronipote del Senatore, era entrato all'ufficio Stampa di corso Marconi da giovane assistente, nel 1962. Dal 1976 al 1994 ha guidato la pubblicità e l'immagine, Lancia e Alfa Romeo. lui che ha cambiato il marchio al prodotto e poi all'azienda (i celebri rombi blu disegnati da Jean Reiwald), che ha cercato di dare un'identità europea all'auto italiana, che ha ridato voce allanegli Stati Uniti con uno stile personale, graffiante e che ha portato per un certo tempo al successo. Manager e scrittore. Al suo lavoro di manager, molto vicino ai cugini ...

Quattroruote È morto Oddone Camerana Scompare uno dei grandi protagonisti della storia del costruttore, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita e nella comunicazione del marchio durante i suoi anni di massimo splendore