Christian De Sica, la confessione sul difficile momento: “Rimasto senza una lira…” (Di lunedì 5 settembre 2022) Christian De Sica e la confessione circa un momento difficile della sua vita: ecco cosa ha confessato, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno degli attori che ha cambiato il mondo cinematografico con alcuni film che hanno divertito particolarmente il pubblico è proprio lui, Christian De Sica. Insieme a Massimo Boldi hanno creato un nuovo genere chiamato “cinepanettoni” che gli ha resi unici nel mondo del cinema. Tra i film che hanno riscosso molto successo possiamo citare alcuni come Natale sul nilo, Natale in India, Natale alle Bahamas, Vacanze di Natale 2000 e Amici come prima. Nonostante una carriera strepitosa, l’attore ha parlato di un momento davvero doloroso della sua vita. curiosità sull’attore (foto web)Il mondo ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 5 settembre 2022)Dee lacirca undella sua vita: ecco cosa ha confessato, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno degli attori che ha cambiato il mondo cinematografico con alcuni film che hanno divertito particolarmente il pubblico è proprio lui,De. Insieme a Massimo Boldi hanno creato un nuovo genere chiamato “cinepanettoni” che gli ha resi unici nel mondo del cinema. Tra i film che hanno riscosso molto successo possiamo citare alcuni come Natale sul nilo, Natale in India, Natale alle Bahamas, Vacanze di Natale 2000 e Amici come prima. Nonostante una carriera strepitosa, l’attore ha parlato di undavvero doloroso della sua vita. curiosità sull’attore (foto web)Il mondo ...

