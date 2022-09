Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per un aperitivo: «E poi ci fa la morale» (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha scatenato un mare di critiche l’ultima esperienza mozzafiato vissuta da Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, nel corso di un soggiorno in Svizzera, è volata in elicottero sulla cima di una montagna per un esclusivissimo aperitivo ad alta quota con amici e colleghi influencer. La vicenda l’ha portata in tendenza su Twitter sull’onda del biasimo per una scelta che è apparsa tutt’altro che sostenibile. Le critiche su Twitter: «Almeno la smetta di fare la morale» Le foto sono state postate sul profilo Instragram dell’imprenditore e amico di vecchia data Filippo Fiora. In molti, oltre a biasimare il fatto in sé, hanno messo in relazione l’episodio con l’attivismo della Ferragni sui temi politici più sensibili, e dei diritti in particolare, sottolineando una certa incoerenza tra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha scatenato un mare di critiche l’ultima esperienza mozzafiato vissuta da. L’imprenditrice digitale, nel corso di un soggiorno in Svizzera, è volata insulla cima di una montagna per un esclusivissimoad alta quota con amici e colleghi influencer. La vicenda l’ha portata in tendenza su Twitter sull’onda del biasimo per una scelta che è apparsa tutt’altro che sostenibile. Le critiche su Twitter: «Almeno la smetta di fare la» Le foto sono state postate sul profilo Instragram dell’imprenditore e amico di vecchia data Filippo Fiora. In molti, oltre a biasimare il fatto in sé, hanno messo in relazione l’episodio con l’attivismo dellasui temi politici più sensibili, e dei diritti in particolare, sottolineando una certa incoerenza tra ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - NotizieNews2 : Chiara Ferragni hot e l'elicottero delle polemiche - GianniCuperIoPD : Putin chiude definitivamente le forniture di gas. Chiara Ferragni propaganda le virtù gustose del carpaccio di pasta. - Z_Demo78 : RT @giubileif: Dopo il viaggio in jet, Chiara Ferragni ha raggiunto un ghiacciaio in elicottero per un aperitivo. La cosa più fastidiosa è… - FilippoCarmigna : RT @Adnkronos: #ChiaraFerragni vola in elicottero per l'aperitivo sul ghiacciaio: polemica per la scelta poco sostenibile. -