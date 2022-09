Check-up stagionali - Buon rientro | tutti i controlli da fare dopo le vacanze

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 settembre 2022) L'estate è quasi finita. Messi da parte lettini e ombrellone, è arrivato il momento di tornare alla vita dii giorni. E di guidare la propria auto nel solito tran tran. Magariaverla tenuta ferma per una o due settimane, al sole nel parcheggio di un hotel. Ma per continuare a viaggiare in sicurezzaleserve qualche accortezza. Per questo abbiamo raccolto una serie di consigli per mantenere in salute la propria automobile senza farle risentire della pausa estiva. La pulizia. Per prima cosa è meglio dare una pulita generale all'auto, aspirando sabbia e sporcizia varia accumulatasi all'interno al ritorno dalla spiaggia o dalle escursioni in montagna. Questo non solo consente di dare all'auto un aspetto più curato, ma evita anche che a bordo possano formarsi odori sgradevoli e - nel lungo periodo - ...