Charlene di Monaco: la voce che stupisce tutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Charlene di Monaco, dopo la sua lunga malattia torna nuovamente a far parlare di sé. Sembrerebbe che insieme al marito Principe Alberto stia per allargare la famiglia. Charlene di Monaco è tornata a sorridere dopo la malattia che l'aveva colpito qualche tempo fa. E nel Principato ora non si fa altro che parlare della possibilità che lei insieme al marito, Il Principe Alberto voglia allargare la sua famiglia. Dopo i gemelli Jacques e Gabriella, che ora hanno 7 anni, si è sparsa la notizia, come riporta il magazine In Touch, che ora vorrebbero il terzo figlio. Charlene Di Monaco incinta? – ultime indiscrezioni (Fonti Web)Per il principe Alberto, in realtà sarebbe il quinto, in quanto ha altri due figli, Jazmin Grace Grimaldi – 20 anni – e Aleandre Coste – che ha 19 ...

