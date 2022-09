Caro energia, Confapi Sanità: “Intervenire o finiremo in ginocchio” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’associazione Confapi Sanità sottolinea la necessità di un pronto e fattivo intervento da parte delle istituzioni per arginare il problema del rinCaro dei costi energetici, che rischia di mettere in ginocchio anche le strutture sanitarie private”. A invocarlo sono Alessandro Ridolfi e Mariastella Giorlandino, a nome dell’unione di categoria di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) che rappresenta le imprese del settore Sanità e servizi alla persona. In particolare, propongono, “si potrebbe far ricorso ai 17terawatt/ora prodotti da fonti rinnovabili che, ai sensi dell’articolo 16 bis del cosiddetto Decreto Aiuti, il Gestore dei servizi energetici ha acquistato per essere rivenduti a 124 euro a megawatt/ora”. Le strutture sanitarie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’associazionesottolinea la necessità di un pronto e fattivo intervento da parte delle istituzioni per arginare il problema del rindei costi energetici, che rischia di mettere inanche le strutture sanitarie private”. A invocarlo sono Alessandro Ridolfi e Mariastella Giorlandino, a nome dell’unione di categoria di(Confederazione italiana della piccola e media industria privata) che rappresenta le imprese del settoree servizi alla persona. In particolare, propongono, “si potrebbe far ricorso ai 17terawatt/ora prodotti da fonti rinnovabili che, ai sensi dell’articolo 16 bis del cosiddetto Decreto Aiuti, il Gestore dei servizi energetici ha acquistato per essere rivenduti a 124 euro a megawatt/ora”. Le strutture sanitarie ...

