Borsa: Milano maglia nera ( - 2,4%) con banche e Pirelli (Di lunedì 5 settembre 2022) Piazza Affari pesante in avvio di contrattazioni, con il listino maglia nera in un'Europa spaventata dalle conseguenze che uno stop al gas russo potrebbe avere sulla sua economia. Il Ftse Mib arretra ...

