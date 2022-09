Bonus affitto giovani 2022: a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda (Di lunedì 5 settembre 2022) Un Bonus per l’affitto con destinatari i ragazzi fino al 31esimo anno di età. E’ questa la misura a disposizione per chi desidera accedere ad un’agevolazione per far fronte al canone richiesto. Per poterne usufruire è necessario possedere tuttavia una serie di requisiti. Vediamo quali. Cos’è il Bonus affitti destinato ai giovani Innanzitutto è opportuno sottolineare che la misura non è di carattere temporaneo o transitario, come per esempio lo è stato il Bonus Draghi, ma ha carattere strutturale. Ciò significa che la sua validità, salvo chiaramente ulteriori ed eventuali aggiornamenti, resterà in vigore anche in futuro trattandosi, come spiega SkyTg24, di una modifica al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Unper l’con destinatari i ragazzi fino al 31esimo anno di età. E’ questa la misura a disposizione per chi desidera accedere ad un’agevolazione per far fronte al canone richiesto. Per poterne usufruire è necessario possedere tuttavia una serie di. Vediamo. Cos’è ilaffitti destinato aiInnanzitutto è opportuno sottolineare che la misura non è di carattere temporaneo o transitario,per esempio lo è stato ilDraghi, ma ha carattere strutturale. Ciò significa che la sua validità, salvo chiaramente ulteriori ed eventuali aggiornamenti, resterà in vigore anche in futuro trattandosi,spiega SkyTg24, di una modifica al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il ...

CorriereCitta : Bonus affitto giovani 2022: a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda - ElenaPirandello : RT @RaffaeleLaRegin: . @OlafScholz in Germania con 65 miliardi provenienti dagli extraprofitti delle compagnie interviene su famiglie e imp… - zazoomblog : Bonus affitto docenti fino a 2500 euro per chi si trasferisce in montagna: le info utili - #Bonus #affitto… - lacittanews : Di redazione La legge di bilancio 2022 ha previsto per gli insegnanti la possibilità di trasferirsi… - orizzontescuola : Bonus affitto docenti, fino a 2500 euro per chi si trasferisce in montagna: come richiederlo -