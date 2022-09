A Venezia 79 Brendan Fraser sfila con i chili in più per il dramma 'The Whale' (Di lunedì 5 settembre 2022) A Venezia 79 Brendan Fraser è stato accolto da applausi e standing ovation, ma era impossibile non notare i chili in più in passerella. Per interpretare un professore obeso ha dovuto mantenere un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) A79è stato accolto da applausi e standing ovation, ma era impossibile non notare iin più in passerella. Per interpretare un professore obeso ha dovuto mantenere un ...

ciccolombo : RT @SkyTG24: The Whale, Un Brendan Fraser da Oscar incanta la Mostra di Venezia. La recensione del film - Lux25506950 : RT @kitsunepeony_: ieri Brendan Fraser alla mostra del cinema di Venezia ha pianto per i 6 minuti di applausi tutti dedicati a lui, e io ho… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Charlie (Brendan Fraser) pesa 250 chili e vive gettato su una poltrona come una balena spiaggiata. Dif… - Screenweek : #BrendanFraser #SadieSink e #DarrenAronofsky a #Venezia79 per presentare #TheWhale le nostre foto esclusive… - _DrCommodore : La commozione di Brendan Fraser a Venezia: 6 minuti di applausi per 'The Whale' - -