VIDEO Sinner-Nakashima 3-1, US Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro in rimonta conquista gli ottavi di finale (Di domenica 4 settembre 2022) Missione compiuta per Jannik Sinner (n.13 del mondo), impegnato nel terzo turno degli US Open 2022. L’azzurro ha sconfitto l’americano Brandon Nakashima (n.69 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, giustiziere di Lorenzo Musetti nel terzo round. Sinner, dopo un avvio non proprio convincente, ha ritrovato il proprio tennis dal secondo parziale e iniziato a mettere sotto pressione l’avversario da fondo. Molto bravo lo statunitense a tenere botta fino al decimo game della seconda frazione, quando Jannik è riuscito nuovamente a strappare il servizio a Nakashima e a far proprio il set. Da quel momento si è assistito a una specie di soliloquio con ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Missione compiuta per Jannik(n.13 del mondo), impegnato nel terzo turno degli USha sconfitto l’americano Brandon(n.69 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 6-2, qualificandosi per glididove affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, giustiziere di Lorenzo Musetti nel terzo round., dopo un avvio non proprio convincente, ha ritrovato il proprio tennis dal secondo parziale e iniziato a mettere sotto pressione l’avversario da fondo. Molto bravo lo statunitense a tenere botta fino al decimo game della seconda frazione, quando Jannik è riuscito nuovamente a strappare il servizio ae a far proprio il set. Da quel momento si è assistito a una specie di soliloquio con ...

