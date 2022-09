Siviglia-Barcellona 0-3, Xavi: “Lewandowski è un giocatore fantastico, è vincente e modesto” (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la vittoria per 3-0 del Barcellona contro il Siviglia, il tecnico Xavi ha parlato ai microfoni di Marca. Ecco le sue parole: “Quando siamo entrati meglio in partita, abbiamo spostato la palla più velocemente e abbiamo occupato stabilmente la metà campo avversaria. In generale, un’ottima partita. Abbiamo dominato e abbiamo avuto più possibilità di segnare più gol. La squadra è in un buon momento. Vincere 0-3 a Siviglia è un buon segnale. Non ci aspettavamo il 4-4-2 a rombo in mezzo al campo. Pedri, Gavi e Busquets hanno lavorato molto bene. A volte un difensore centrale doveva pensare a Isco. Abbiamo giocato un grande partita, anche molto fisica, dove il centrocampo ha dovuto lavorare molto. Non si tratta solo del fatto che segni gol, ma di come riesca a giocare i palloni, controllare la situazione, prendere le ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la vittoria per 3-0 delcontro il, il tecnicoha parlato ai microfoni di Marca. Ecco le sue parole: “Quando siamo entrati meglio in partita, abbiamo spostato la palla più velocemente e abbiamo occupato stabilmente la metà campo avversaria. In generale, un’ottima partita. Abbiamo dominato e abbiamo avuto più possibilità di segnare più gol. La squadra è in un buon momento. Vincere 0-3 aè un buon segnale. Non ci aspettavamo il 4-4-2 a rombo in mezzo al campo. Pedri, Gavi e Busquets hanno lavorato molto bene. A volte un difensore centrale doveva pensare a Isco. Abbiamo giocato un grande partita, anche molto fisica, dove il centrocampo ha dovuto lavorare molto. Non si tratta solo del fatto che segni gol, ma di come riesca a giocare i palloni, controllare la situazione, prendere le ...

sportface2016 : #Siviglia-#Barcellona 0-3, #Xavi: “#Lewandowski è un giocatore fantastico, è vincente e modesto” - Adoir8_ : Barcellona 3 sberlotti al Siviglia, se a questi gira fanno il triplete - Sabbotheboomsl1 : Stanotte ho visto per intero la sfida #Siviglia-#Barcellona e confermo ciò che dico da settimane: i modi sono discu… - sportli26181512 : Barcellona, Lewandowski non si ferma più: 5° gol in 4 gare: L'attaccante polacco subito grande protagonista con la… - manulazio9311 : leggendo un po' giro ho capito che,se sei inferiore alla squadra contro cui giochi,non puoi lamentarti di un rigore… -