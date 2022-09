Se mi scassi ti cancello | tra elefanti e pesci rossi

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 settembre 2022) Ha la memoria di un elefante, anche a distanza di anni si ricorderà di quel torto che gli hai fatto e te la farà pagare. Ha la memoria di un pesce rosso, tempo qualche minuto e non saprebbe neanche dirti come si chiama. Da sempre siamo abituati a ricorrere al mondo animale per indicare tipologie di persone, situazioni consuete o inconsuete, più in generale per raccontare la vita senza dover star lì a approfondire troppo, come chi va di fretta e cerca una scorciatoia facile e sicura. Se dirò che Tizio è cocciuto come un mulo chiunque capirà, anche se magari in vita sua non ha mai visto un mulo di persona, e non saprebbe distinguerlo da un asino. Lo stesso se dico che Caio si è fatto fregare come un pollo, con la sola differenza che il pollo magari l’ha visto, cotto e contornato da patate al forno, ignorando comunque perché si chiami pollo e non gallo o gallina. Tornando ...