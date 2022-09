Salvini e Meloni promossi a Cernobbio | dal Pnrr al gas la ricetta dei leader

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 settembre 2022) Mantenere o no le sanzioni alla Russia, aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette dell'energia, accelerare o rivedere il. Al Forum Ambrosetti didi partiti e coalizioni si sfidano in un confronto sui temi più caldi della campagna elettorale. La platea è esigente, imprenditori e professionisti si aspettano rassicurazioni e ricette dai chi si candida a governare il Paese. E allora Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia, Matteoe Antonio Tajani ci provano, intervenendo rigorosamente in ordine alfabetico e illustrando le loro proposte per il futuro, senza disdegnare qualche accenno polemico. Capitolo primo: le sanzioni alla Russia. In mattinata, prima del confronto, Letta era andato giù duro: «Le parole didi ieri ...