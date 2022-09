Salernitana-Empoli, Nicola: “Partita difficile, dobbiamo farci trovare pronti” (Di domenica 4 settembre 2022) “Domani affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L’Empoli ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire. Sarà la terza Partita in una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, in un’intervista al canale ufficiale del club alla vigilia del match salvezza contro l’Empoli: “Ogni Partita ci conosciamo e scopriamo sempre di più, dobbiamo imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all’avversario e al momento della gara. dobbiamo farci ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Domani affrontiamo un avversarioche ha un gioco consolidato negli anni. L’ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire. Sarà la terzain una settimana e c’è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti”. Lo ha detto l’allenatore della, Davide, in un’intervista al canale ufficiale del club alla vigilia del match salvezza contro l’: “Ognici conosciamo e scopriamo sempre di più,imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all’avversario e al momento della gara....

ottopagine : Salernitana-Empoli, Nicola: «Sfida non semplice ma vogliamo crescere ancora» #Salerno - zazoomblog : Salernitana: i convocati di Nicola per l'Empoli - #Salernitana: #convocati #Nicola - Salernogranata : Convocati per Salernitana Empoli - TuttoSalerno : Salernitana-Empoli: i convocati di mister Nicola, ci sono Daniliuc e Piatek, cinque gli assenti - sportli26181512 : Salernitana: i convocati di Nicola per l'Empoli: L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista… -