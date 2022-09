Pauline Ducruet | l’abito da sera che omaggia mamma Stephanie

(Di domenica 4 settembre 2022)ha indossato un abito davintage, per una occasione speciale con il fidanzato, l’imprenditore, Maxime Giaccardi, e i più attenti hanno riconosciuto l’omaggio alla. Infatti, lo stesso vestito è stato indossato, in occasione del Ballo della Croce Rossa del 1999, dadi Monaco. La classe e l’eleganza sono di casa, entrambe hanno ereditato lo charm della Principessa Grace, e la sua passione per la moda.vintage didi Monacoè una delle “principesse” monegasche più amate, anche se lei, un titolo, non lo ha. La seconda figlia didi Monaco è sempre elegantissima, e la sua passione per la moda la ...

Sorellastra di Louis e, i figli di Stephanie nati dal suo matrimonio con, è cresciuta in un circo in quanto la madre si era legata all' artista circense Adans Lopez Peres. Stephanie ...e Camille Gottlieb, sirenette in riviera. Al largo della costa francese le due figlie di Stephanie di Monaco si sono trasformate in piccole dive condividendo le foto sui social Pauline Ducruet e Kate Middleton, due reali separate alla nascita La secondogenita di Stephanie di Monaco è un’affermata stilista, ma ha scelto un abito vintage della madre per un’occasione speciale con il fidanzato ...La cadette de la princesse Stéphanie de Monaco a profité d’une soirée d’été dans les bras de son compagnon, Maxime Giaccardi pour faire un tendre clin d’oeil vestimentaire à sa mère.