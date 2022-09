MotoGP oggi, GP San Marino 2022: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di domenica 4 settembre 2022) oggi, domenica 4 settembre, andrà in scena il GP di Misano, 14° round del Motomondiale 2022. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli assisteremo a gare di altissimo livello con l’incertezza del meteo a caratterizzare l’intera giornata sulla due-ruote. In MotoGP la Ducati cercherà di far valere la sua forza, messa in mostra nel corso delle qualifiche. E’ arrivata infatti la pole-position dell’australiano Jack Miller a precedere le altre due Rosse di Francesco Bagnaia e di Enea Bastianini. Una situazione ideale, anche se bisognerà fare i conti con la penalità di Pecco. Il piemontese, infatti, sarà al via dalla quinta casella per quanto è accaduto nella FP1, ma sarà comunque davanti al suo rivale in campionato, Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale e campione del mondo in carica, non è andato oltre l’ottavo tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022), domenica 4 settembre, andrà in scena il GP di Misano, 14° round del Motomondiale. Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli assisteremo a gare di altissimo livello con l’incertezza del meteo a caratterizzare l’intera giornata sulla due-ruote. Inla Ducati cercherà di far valere la sua forza, messa in mostra nel corso delle qualifiche. E’ arrivata infatti la pole-position dell’australiano Jack Miller a precedere le altre due Rosse di Francesco Bagnaia e di Enea Bastianini. Una situazione ideale, anche se bisognerà fare i conti con la penalità di Pecco. Il piemontese, infatti, sarà al via dalla quinta casella per quanto è accaduto nella FP1, ma sarà comunque davanti al suo rivale in campionato, Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale e campione del mondo in carica, non è andato oltre l’ottavo tempo ...

