Lazio-Napoli | biancocelesti ancora contro l’arbitro | il comunicato

La vittoria del Napoli contro la Lazio all'Olimpico ha lasciato strascichi e polemiche in casa biancoceleste. Subito dopo la partita, infatti, Maurizio Sarri si è apertamente lamentato in tv dell'arbitraggio del Sig. Sozza, reo – a detta di Sarri – di non aver fischiato un calcio di rigore e la spinta di Kim a Luis Alberto in occasione del gol del pareggio. Ma le polemiche e le lamentele in casa Lazio non sono terminate. Sul sito del club laziale è comparsa una nota ufficiale del dirigente Marco Gabriele, addetto all'arbitro della S.S. Lazio. "Il Napoli ha vinto una partita molto combattuta e facciamo i complimenti alla squadra. Sul risultato di ieri pesano però anche episodi che riguardano la direzione di gara. In primis, la scelta dell'arbitro ...

