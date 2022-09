Inter, Zhang in visita alla Pinetina: la mossa del presidente (Di domenica 4 settembre 2022) Zhang e la società presenti alla Pinetina oggi: cosa è successo dopo la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta nel derby non ha impedito a Steven Zhang di rimanere al fianco della sua Inter. Anzi. Il presidente nerazzurro, presente alla Pinetina oggi insieme a tutta la società, ci ha tenuto a consolare tutto il gruppo, caricandolo poi per l’appuntamento europeo contro il Bayern Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022)e la società presentioggi: cosa è successo dopo la sconfitta dell’nel derby con il Milan Secondo quanto riferito dGazzetta dello Sport, la sconfitta nel derby non ha impedito a Stevendi rimanere al fianco della sua. Anzi. Ilnerazzurro, presenteoggi insieme a tutta la società, ci ha tenuto a consolare tutto il gruppo, caricandolo poi per l’appuntamento europeo contro il Bayern Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : Conferme su #Inter-#Acerbi: patron #Zhang contrario all’operazione. - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, l'operazione #Acerbi rischia di non andare in porto. Zhang non dà l'ok. La situazi… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoNews #SerieA | #Inter, si sblocca la trattativa per #Acerbi: c'è l'ok di #Zhang - CalcioNews24 : #Zhang in vista alla sua #Inter post derby ?? - Filoribs : @it_inter È rimasto anche stupito per la povertà di Zhang? -