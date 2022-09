Inter, senti Dalmat: 'Handanovic? Ho molto rispetto, ma è giunta l'ora di Onana. Deve giocare lui' (Di domenica 4 settembre 2022) Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato dei portieri nerazzurri: “Ho molto rispetto per Handanovic ma credo sia... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Stephane, ex centrocampista dell', ha parlato dei portieri nerazzurri: “Hoperma credo sia...

Hazard291875501 : @Lana1Malta @BuzzSid @it_inter Senti lana del Rey forse non hai ben chiara la situazione economica dell’Inter e di si infatti - mweilx : @ilnicolo @RPozzolli @Inter E chi te lo ha chiesto? Casomai sei tu che ti senti depositario di una verità rivelata.… - Queen_Mary_Na : @AlessandroCant0 Senti. Puoi chiedere a qualunque interista, sono una delle poche che difendeva Handanovic quando o… - Luke9717 : @Alex_Cavasinni Buongiorno Alessandro e ben svegliato, vorrei un tuo giudizio sui continui favoritismi dalle altre… - mweilx : @ilnicolo @RPozzolli @Inter Senti pensala come vuoi, non ha senso discutere così non so chi credi di convincere. Da… -