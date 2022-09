Infortunio Lukaku, controlli in Belgio per l’interista: ultimi aggiornamenti (Di domenica 4 settembre 2022) Lukaku si trova in Belgio per delle visite mediche specialistiche: le ultime sull’Infortunio dell’interista Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento Romelu Lukaku si trova in Belgio per effettuare delle visite mediche specialistiche all’avanguardia che gli permetterebbero di tornare prima in campo con l’Inter. La permanenza durerà qualche giorno, dopodichè l’attaccante tornerà ad Appiano Gentile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022)si trova inper delle visite mediche specialistiche: le ultime sull’delSecondo quanto riportato da Sky Sport, al momento Romelusi trova inper effettuare delle visite mediche specialistiche all’avanguardia che gli permetterebbero di tornare prima in campo con l’Inter. La permanenza durerà qualche giorno, dopodichè l’attaccante tornerà ad Appiano Gentile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

