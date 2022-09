“Gorbaciov, un grande incompreso: ammirato in Italia, odiato in Russia” (Di domenica 4 settembre 2022) “Mikhail Gorbaciov è stato un grande incompreso”. Così la professoressa Ornella Discacciati, docente di letteratura russa all’Università degli Studi di Bergamo, ricorda l’ultimo leader dell’Unione Sovietica scomparso nella notte di martedì 30 agosto all’età di 91 anni dopo una grave e prolungata malattia. “Nel 1989, quando è caduto il Muro di Berlino, mi trovavo a Mosca – rammenta la professoressa – e rimasi molto colpita dalla discrepanza tra il modo in cui i giornali Italiani scrivevano di lui e la modalità in cui ne parlavano i media russi. Per le testate in Italia era una figura molto ammirata: lo descrivevano come un vero innovatore, mentre in Russia era circondato da tanto odio ed era decisamente malvisto, inviso alla popolazione. La mossa di attaccare uno dei grandi problemi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 settembre 2022) “Mikhailè stato un”. Così la professoressa Ornella Discacciati, docente di letteratura russa all’Università degli Studi di Bergamo, ricorda l’ultimo leader dell’Unione Sovietica scomparso nella notte di martedì 30 agosto all’età di 91 anni dopo una grave e prolungata malattia. “Nel 1989, quando è caduto il Muro di Berlino, mi trovavo a Mosca – rammenta la professoressa – e rimasi molto colpita dalla discrepanza tra il modo in cui i giornalini scrivevano di lui e la modalità in cui ne parlavano i media russi. Per le testate inera una figura molto ammirata: lo descrivevano come un vero innovatore, mentre inera circondato da tanto odio ed era decisamente malvisto, inviso alla popolazione. La mossa di attaccare uno dei grandi problemi ...

