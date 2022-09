Funerali di Gorbaciov | in migliaia per l' ultimo saluto ma Putin non c' era

(Di domenica 4 settembre 2022) Per le esequie dell'ex presidente russo, nella storica sala delle Colonne della Casa dei sindacati di Mosca,di persone comuni con la loro presenza hanno portato un piccolo gesto di dissidenza., come previsto, non c'era

martaottaviani : Hanno fatto di tutto per tenere sotto tono i funerali di #Gorbaciov. Ma nonostante questo centinaia di persone sono… - Corriere : Gorbaciov, ai funerali una folla silenziosa: l’assenza di Putin (e i piccoli gesti di dissidenza) - Agenzia_Ansa : Mikhail Gorbaciov avrà i funerali di Stato. Si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass… - Gina76280162 : RT @putino: Putin ha saltato i funerali di Gorbaciov a causa delle telefonate con Erdogan e Aliyev. L'ultimo leader dell'Unione Sovietica… - MaxArena2 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? ???? Centrale di Zaporizhzhia staccata dalla rete ucraina. Non riparte Nordstream 1 ??????Artemis: lancio… -

Peskov ha riferito che Putin si è recato presso l'ospedale in cui è deceduto, prima di spostarsi a Kaliningrad, e non potrà quindi partecipare aiprevisti per sabato a Mosca. LE ......della centrale nucleare è stata nuovamente spenta Russia Vladimir Putin non parteciperò la cerimonia di addio ha Michaelmorto due giorni fa all'età di 91 anni con elementi dadi ...Per le esequie dell'ex presidente russo, nella storica sala delle Colonne della Casa dei sindacati di Mosca, migliaia di persone comuni con la loro presenza hanno portato un piccolo gesto di dissidenz ...Per l'Italia era presente l'incaricato d'affari Guido De Sanctis, che si è intrattenuto brevemente con l'unica figlia di Gorbaciov, Irina. L'ultimo omaggio a Mikhail Gorbaciov assomiglia a un pellegri ...