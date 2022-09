Elezioni: Meloni a Cernobbio, prove da leader alla Davos italiana/Adnkronos (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - La partecipazione di Giorgia Meloni, tra i leader intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio, è stata senza dubbio quella più attesa. Tra i grandi nomi del gotha della finanza, imprenditori, manager ed economisti e personaggi vecchi e nuovi della politica, era grande la curiosità di assistere all'intervento della leader di Fratelli d'Italia, accreditata dai sondaggi come il possibile prossimo presidente del Consiglio. Casacchina bianca, spolverino smanicato oro, Meloni ha reso di fronte alla platea di Cernobbio un intervento con il quale ha voluto presentare la sua visione dello scenario politico ed economico globale. Le cose da dire erano davvero tante, ma il tempo, contingentato come per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)(Como), 4 set. () - La partecipazione di Giorgia, tra iintervenuti al Forum Ambrosetti di, è stata senza dubbio quella più attesa. Tra i grandi nomi del gotha della finanza, imprenditori, manager ed economisti e personaggi vecchi e nuovi della politica, era grande la curiosità di assistere all'intervento delladi Fratelli d'Italia, accreditata dai sondaggi come il possibile prossimo presidente del Consiglio. Casacchina bianca, spolverino smanicato oro,ha reso di fronteplatea diun intervento con il quale ha voluto presentare la sua visione dello scenario politico ed economico globale. Le cose da dire erano davvero tante, ma il tempo, contingentato come per gli ...

