Cybersecurity | aziende si sentono esposte ad attacchi | ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di domenica 4 settembre 2022) Il 31% delleitaliane afferma che la valutazione del rischio è la principale attività nella gestione della superficie di attacco informatico ma il 54% ritiene che i propri metodi di valutazione del rischio non siano abbastanza sofisticati. Di conseguenza, circa l’80% si sente esposto adransomware, di phishing e alle infrastrutture IoT. È quanto emerge da “Mapping the digital attack surface: Why global organisations are struggling to manage cyber risk”, l’ultima ricerca Trend Micro, leader globale di. La ricerca, commissionata da Trend Micro e condotta da Sapio Research, ha coinvolto 6.297 IT e business decision maker in 29 Paesi in tutto il mondo. In Italia il campione è stato di 202 professionisti. Eravamo già a conoscenza del fatto che le organizzazioni fossero preoccupate circa la superficie di ...