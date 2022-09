Chi ci guadagna con le sanzioni a Putin (Di domenica 4 settembre 2022) 00:00 Mattarella sprona l’Europa sul gas, e ora tutti correranno. Gentiloni si accorge che l’Europa non ha fatto abbastanza. No figurarsi, meglio tardi che mai. 03:35 Caro bollette, abbiamo speso 60 miliardi di euro in più rispetto al 2021. 04:44 Mitico Paolo Scaroni, l’unico che ne capisce e parla chiaro. Abbiamo un problema Houston: tutti vogliono le sanzioni, ma alcuni come Norvegia e Usa ci guadagnano. 05:45 Repubblica oramai una barzelletta: “Il duello Meloni Salvini sulle sanzioni”. Non la pensano uguali, ma da qui al duello. 07:05 Travaglio contro Letta sul Fatto… 07:35 Feltri sul Domani dice che la Meloni è come Di Maio perché va a Cernobbio. 08:12 Minzolini sul Giornale si accorge del fatto che il Pd vuole il reddito di cittadinanza, peraltro apertura anche del Corriere del Mezzogiorno. 10:00 Zoom&co hanno perso un ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 settembre 2022) 00:00 Mattarella sprona l’Europa sul gas, e ora tutti correranno. Gentiloni si accorge che l’Europa non ha fatto abbastanza. No figurarsi, meglio tardi che mai. 03:35 Caro bollette, abbiamo speso 60 miliardi di euro in più rispetto al 2021. 04:44 Mitico Paolo Scaroni, l’unico che ne capisce e parla chiaro. Abbiamo un problema Houston: tutti vogliono le, ma alcuni come Norvegia e Usa cino. 05:45 Repubblica oramai una barzelletta: “Il duello Meloni Salvini sulle”. Non la pensano uguali, ma da qui al duello. 07:05 Travaglio contro Letta sul Fatto… 07:35 Feltri sul Domani dice che la Meloni è come Di Maio perché va a Cernobbio. 08:12 Minzolini sul Giornale si accorge del fatto che il Pd vuole il reddito di cittadinanza, peraltro apertura anche del Corriere del Mezzogiorno. 10:00 Zoom&co hanno perso un ...

