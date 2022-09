Anzio. “Non gettare i rifiuti in spiaggia, domani troverai pulito”: l’invito ‘gentile’ diventa un’idea (Di domenica 4 settembre 2022) “Non gettare mozziconi o rifiuti per terra. Gettali nella raccolta indifferenziata o portali con te. domani tornerai qui e trovarsi pulito così come lo hai lasciato. Non abbandonare rifiuti fa bene agli occhi e ad Anzio“. Un cartello “gentile”, che non rimprovera ma invita. Invita alla civiltà e all’educazione. Con tanto di foto, che mostra invece come diventerebbe la spiaggia se, al contrario, si lasciassero i resti di sigarette o immondizia varia. Leggi anche: Anzio, arriva un nuovo Comandante dei Carabinieri: Giulio Pisani lascia il posto ad Alessandro De Palma Invito a sensibilizzare il Comune e i cittadini L’avviso è apparso ad Anzio, prima della discesa alla spiaggia, a poca distanza dal Lido Garda. “Il Comune ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) “Nonmozziconi oper terra. Gettali nella raccolta indifferenziata o portali con te.tornerai qui e trovarsicosì come lo hai lasciato. Non abbandonarefa bene agli occhi e ad“. Un cartello “gentile”, che non rimprovera ma invita. Invita alla civiltà e all’educazione. Con tanto di foto, che mostra invece come diventerebbe lase, al contrario, si lasciassero i resti di sigarette o immondizia varia. Leggi anche:, arriva un nuovo Comandante dei Carabinieri: Giulio Pisani lascia il posto ad Alessandro De Palma Invito a sensibilizzare il Comune e i cittadini L’avviso è apparso ad, prima della discesa alla, a poca distanza dal Lido Garda. “Il Comune ...

