Tre proposte per fermare subito la speculazione sul prezzo del gas (Di sabato 3 settembre 2022) Il due settembre la Russia ha interrotto del tutto la fornitura di gas all’Europa, per mettere pressione a tutti noi e convincerci a non aiutare l’Ucraina. È una dichiarazione di guerra che completa quanto già fatto finora, cioè il taglio dell’80 per cento delle forniture, e con lo stesso obiettivo: fare la guerra all’Europa da un punto di vista economico, scatenando un forte aumento del prezzo del gas. L’incredibile aumento del prezzo del future sul gas nel mercato Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam è la dimostrazione della lentezza delle istituzioni europee nel gestire eventi straordinari come la guerra in Ucraina e la politica di utilizzo del gas come arma di violenta pressione economica da parte di Putin. Purtroppo le conseguenze saranno gravi e durature: pagheremo in modo pesante questa lentezza decisionale. Bisogna intervenire con una ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 settembre 2022) Il due settembre la Russia ha interrotto del tutto la fornitura di gas all’Europa, per mettere pressione a tutti noi e convincerci a non aiutare l’Ucraina. È una dichiarazione di guerra che completa quanto già fatto finora, cioè il taglio dell’80 per cento delle forniture, e con lo stesso obiettivo: fare la guerra all’Europa da un punto di vista economico, scatenando un forte aumento deldel gas. L’incredibile aumento deldel future sul gas nel mercato Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam è la dimostrazione della lentezza delle istituzioni europee nel gestire eventi straordinari come la guerra in Ucraina e la politica di utilizzo del gas come arma di violenta pressione economica da parte di Putin. Purtroppo le conseguenze saranno gravi e durature: pagheremo in modo pesante questa lentezza decisionale. Bisogna intervenire con una ...

robersperanza : Incredibile assistere a proposte di riduzione delle risorse per la Sanità. Negli ultimi tre anni abbiamo finalmente… - settesere : Ravenna, per la rimozione delle tre navi in pialassa Daniele Rossi (AdspRa): «valuteremo le proposte» #settesere… - cast_sa68 : @szampa56 Invece di pensare a cosa fanno gli altri , pensate alle vostre ignobili proposte di “obblighi”! Sentire i… - Frenkoz : Giuditta Pini fondamentalmente rompe il silenzio: in Italia una famiglia su tre è composta da una persona, perché n… - lucaberga : RT @eccoclimate: Mancano poco più di tre settimane al #voto e il dibattito politico è sempre più acceso. E' importante capire cosa c’è die… -