Svincolati d’oro | ecco i top player senza squadra | il calcio sta cambiando!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 3 settembre 2022) Mai come in questa edizione sono tantissimi idi valore, arrivare a fine contratto non paga più, procuratori in crisi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nella conferenza di ieri l’ultimo a parlare della questione è stato proprio il Ds della Roma Tiago Pinto, mai come in questa sessione sono stati abbondanti i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.