Roma, Mourinho: “Dybala sta bene, su Camara…” (Di sabato 3 settembre 2022) Roma Mourinho- La Roma ha svolto estenuante lavoro mattutino, nel pomeriggio è partita in vista di Udine. L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, nel pomeriggio è stato intervistato nella conferenza di rito alla vigilia della gara contro l’Udinese. Il Portoghese ha parlato di molti argomenti, legati alla classifica momentanea e alla condizione di Dybala e Camara. Ecco di seguito, le parole di Josè Mourinho: Su Camara: “Camara non ha la possibilità di iniziare la partita, non ha nemmeno 90 minuti. Negli allenamenti ha dimostrato la sua qualità, se sarà necessario giocherà pochi minuti. Domani sarà difficile, una delle più difficili. Una squadra che sa giocare, sono intelligenti. Sanno gestire le partite bene, hanno questa intelligenza di condizionare ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Laha svolto estenuante lavoro mattutino, nel pomeriggio è partita in vista di Udine. L’allenatore della, Josè, nel pomeriggio è stato intervistato nella conferenza di rito alla vigilia della gara contro l’Udinese. Il Portoghese ha parlato di molti argomenti, legati alla classifica momentanea e alla condizione die Camara. Ecco di seguito, le parole di Josè: Su Camara: “Camara non ha la possibilità di iniziare la partita, non ha nemmeno 90 minuti. Negli allenamenti ha dimostrato la sua qualità, se sarà necessario giocherà pochi minuti. Domani sarà difficile, una delle più difficili. Una squadra che sa giocare, sono intelligenti. Sanno gestire le partite, hanno questa intelligenza di condizionare ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - AliprandiJacopo : #Mourinho eletto miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Prima di Roma-Atalanta la consegna del premio… - DiMarzio : #SerieA | . @OfficialASRoma, le parole di #Mourinho in conferenza stampa - budnino : Udinese Roma arbitra Maresca. Già vedo Mourinho espulso e gol annullati e speriamo no rigori inesistenti. Di arbitr… - Giovanni_2712 : #Mourinho a Sky si scaglia contro la direzione arbitrale di Udinese-Roma: “Il gol di Becao era da annullare. Nell’e… -