(Di sabato 3 settembre 2022) Nord Stream avrebbe dovuto ripartire oggi, ma resterà fermo per un "nuovo guasto". L'annuncio arriva dopo l'accordo del G7 sul tetto al prezzo del petrolio venduto da Mosca

Biagiothai : RT @beibba76: 'Putin chiude il gas e gela l'Europa'. Ma come...non era quello che era ormai alle corde grazie alle nostre idee geniali per… - xenonian1 : RT @beibba76: 'Putin chiude il gas e gela l'Europa'. Ma come...non era quello che era ormai alle corde grazie alle nostre idee geniali per… - adrianobusolin : RT @beibba76: 'Putin chiude il gas e gela l'Europa'. Ma come...non era quello che era ormai alle corde grazie alle nostre idee geniali per… - beibba76 : 'Putin chiude il gas e gela l'Europa'. Ma come...non era quello che era ormai alle corde grazie alle nostre idee ge… - graziacalore : “Il ricatto di PUTIN sul gas GELA gli Italiani” questo titolo messo sotto la foto di CROSETTO m’ha indotto a legger… -

ilGiornale.it

La risposta di Nathalie TocciConcita De Gregorio L'ultimo decesso in ordine di tempo era ... "Golpe imminente Gli oligarchi russi contro" Cosa sta succedendo al Cremlino La morte di ...... rivela che le truppe russe hanno ricevuto l'ordine da Vladimirdi portare a termine la ... Ma Gazpromletteralmente l'Ue dal suo canale Telegram, affermando che se anche l'Europa portasse gli ... Putin gela tutta l'Europa: il gasdotto russo non riaprirà «Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa». Lo ha detto ieri la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della giorna ...Lo stop alle forniture russe di gas sarà la prima grana del nuovo governo. La leader di FdI difende il price cap. Ma il leghista: "Prima gli ...