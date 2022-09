Mostra Venezia, Schrader: “In ‘Master Gardener’ la violenza si fonde con redenzione e perdono” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono stato parte di una generazione che ha scritto film anche molto violenti, ma è un tempo che appartiene al passato. L’idea di se e come possiamo partecipare alla nostra redenzione si è evoluta”. Paul Schrader porta alla Mostra di Venezia, nella sezione Fuori Concorso, ‘Master Gardener’ (Il Maestro Giardiniere, ndr), che verrà proiettato ufficialmente al Lido stasera in Sala Grande, nel quale sviluppa la storia di Narvel Roth, meticoloso orticoltore di Gracewood Gardens dal passato turbolento. La devozione per i terreni della bella e storica dimora è pari al tentativo di compiacere la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Mrs. Norma Haverhill. Tutto sembra scorrere tranquillo, ma quando la donna gli chiede di assumere la sua capricciosa e inquieta pronipote Maya come ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono stato parte di una generazione che ha scritto film anche molto violenti, ma è un tempo che appartiene al passato. L’idea di se e come possiamo partecipare alla nostrasi è evoluta”. Paulporta alladi, nella sezione Fuori Concorso,(Il Maestro Giardiniere, ndr), che verrà proiettato ufficialmente al Lido stasera in Sala Grande, nel quale sviluppa la storia di Narvel Roth, meticoloso orticoltore di Gracewood Gardens dal passato turbolento. La devozione per i terreni della bella e storica dimora è pari al tentativo di compiacere la sua datrice di lavoro, la ricca vedova Mrs. Norma Haverhill. Tutto sembra scorrere tranquillo, ma quando la donna gli chiede di assumere la sua capricciosa e inquieta pronipote Maya come ...

amnestyitalia : Il 4 settembre sarà presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di #Venezia79 il documentario “Il paese del… - team_world : Contiamo le ore che ci dividono dall'arrivo di #HarryStyles e tutto il cast di #DontWorryDarling al Lido ??: appunta… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | 'Bones and All' primo film italiano presentato alla Mostra. Le interviste con il regista Luca Guadagni… - HenryK_B_ : RT @AvvocatoAtomico: Ora che è ufficiale, posso twittarlo: siamo stati invitati alla Mostra del Cinema di Venezia per la première del docum… - Corriere : Trace Lysette è «Monica»: «Io donna transgender merito di lavorare come le altre attrici» -